São várias as ocasiões que Rita Ferro Rodrigues recorre às redes sociais para se declarar ao marido, Rúben Vieira. Ainda este domingo, 5 de abril, apresentadora manifestou o orgulho e admiração que tem pelo companheiro.

"Hoje [5 de abril ]acordei bem disposta - os últimos dois dias foram mais complicados, confesso. Não vos querendo vender a cena irritante do casal perfeito - não somos de todo- a verdade é que não podia ter escolhido melhor a pessoa para passar comigo a vida e estes dias de chumbo e isolamento voluntário em particular", começou por escrever na legenda de uma fotografia do casal.

Em seguida, Rita Ferro Rodrigues recordou pequenos gestos do marido nestes dias de quarentena. "É que eu sou bicho que fechado fica difícil de aturar ...e ele todos os dias inventa qualquer coisa para me animar: ontem montou dois bancos com paletes na varanda e hoje acordei e cheira a Crumble de Maçã", contou.

"O amor é muito isto: um banco ao sol na varanda e crumble de maçã a estalar enquanto esperamos por dias melhores. A foto é de arquivo (desses dias bons como o catano). Voltarão. Venha daí esse crumble e bom Domingo para vocês com passeios lindos entre a sala, o quarto, a varanda e a cozinha", rematou.

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estão juntos há cerca de 14 anos, dez dos quais casados. O casal O casal é pai de um menino, Eduardo, de nove anos, que veio juntar-se a Leonor- fruto do anterior relacionamento de Rita Ferro Rodrigues com Daniel Cruzeiro - e a Miguel, também fruto de uma anterior relação do assistente de realização.