Rita Ferro Rodrigues não poupou os elogios aos jovens portugueses na manhã desta terça-feira, 31 de março.

A apresentadora, que tem uma filha de 17 anos, quis enaltecer o comportamento que os jovens têm dito durante esta época de isolamento social graças à pandemia.

Num longo texto que publicou na sua conta de Instagram, Rita começou por escrever: "Tenho profunda admiração e gratidão por todos os adolescentes (ela tem quase 18 anos) que estão a cumprir isolamento social. Ninguém fala deles e delas mas são muitos! Eu ainda me lembro dos meus 17 anos, cada dia era uma canção, uma rua, uma aventura. Cada hora era uma nova experiência, uma dor, um poema, uma angústia, uma alegria, uma paixão acabada, um beijo prometido, a interpretação de uma frase ou de um toque".

"Quero só dizer aos milhares de adolescentes do meu país que estão em casa - a deprimir e a dar com os pais em doidos... mas a cumprir: MALTA, OBRIGADA. Se não é fácil para ninguém, para vocês - no expoente da vontade de viver - será muito difícil. Obrigada miúdos e miúdas queridos e queridas. Sois grandes!", prosseguiu.

Por fim, acrescentou ainda que em breve partiria numa viagem de mãe e filha mas que se viu obrigada a cancelar.

Reprodução Instagram, DR