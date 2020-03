Reprodução Instagram, DR

Cerca de uma semana depois de ter recebido alta hospitalar, Dolores Aveiro encontra-se a recuperar de um AVC isquémico junto da família. Ainda este sábado, 28 de março, a matriarca do clã Aveiro partilhou uma fotografia nas redes sociais onde se mostra na companhia de três dos quatro filhos. Ao lado de Elma, Katia e Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro posa sorridente perante a objetiva, mostrando-se focada na recuperação.

"Passar por aqui só para desejar um bom fim de semana, e dizer também que eu aqui por casa, Não tenho desculpa para não me recuperar ,motivação ,inspiração e muita vontade não me falta", pode ler-se na legenda da imagem.

Também Cristiano Ronaldo partilhou a mesma imagem na sua página de Instagram, mostrando-se grato por estar ao lado da progenitora neste momento. "A sentir-me muito grato por ter a minha mãe em casa a recuperar depois de ter regressado do hospital. Cuidem das vossas família e daqueles que vos são mais próximos", salientou

Recorde-se que foi na madrugada do passado dia 3 de março que a mãe de Cristiano Ronaldo deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, devido a um AVC isquémico.