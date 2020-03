Instagram

João Baptista está a passar por momentos difíceis. O ator chora a morte do avô, que homenageou com um bonito poema a recordar os bons momentos e as peripécias que viveram juntos.

“Não sei por onde começar

Não sei até, se te devo escrever

Pois não quero nem aceitar

Que a partir de agora, não te vou ver

Foste gigante na minha vida

Ensinando-me muito do que sei

E olhando o mar, na tua ida

Gritei por ti, meu Rei.

Vieste naquele momento para me confortar

Eu senti Avô, a tua mão

Aconchegaste-me no teu afecto

E disseste, tem calma, meu João

Habituado sempre a mandar

Com aquele jeito de ser só teu

Por vezes uma ‘palmada’ me vinhas dar

Só para dizeres que o teu coração era meu.

Cuidas-te de mim em pequeno

E contigo aprendi tanto

Partiste agora sereno

E a vida, é assim portanto..? Tanto amor, tanto amor, tanto amor

Foi tudo aquilo que me deste e que te dou

Fica em paz meu guerreiro

Recordar-te-ei para sempre, meu AVÔ. Amo-te. ❤️”, escreveu o ator da SIC no Instagram, na legenda de uma fotografia dos dois.

Instagram