João Baptista está novamente apaixonado. O ator já não esconde que está completamente rendido a Mónica Paquette, com quem troca declarações de amor nas redes sociais desde o passado mês de dezembro. E depois de vários comentários misteriosos, que faziam prever que o amor estava no ar, o padre da novela Terra Brava, da SIC, acabou com todas as dúvidas ao partilhar uma fotografia da misteriosa morena na sua página de Instagram, na legenda da qual escreveu: “Só volto a namorar se for com ela”. Mónica respondeu, também de forma romântica: “Embriagada de amor”.

Mas quem é, afinal, Mónica Paquette? Através da sua página de Instagram ficamos a saber que é empresária e trabalha na área da mediação imobiliária.

De referir que, no passado mês de novembro, João Baptista foi pai de uma menina. A notícia apanhou os seus fãs de surpresa, uma vez que o artista não tinha voltado a assumir uma namorada desde o fim da relação com Dina Key Paiva, no verão de 2018. A identidade da mãe de Maria Clara mantém-se ainda em segredo.