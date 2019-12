João Baptista é um pai babado e não o esconde, pelo menos a julgar pelas fotografias e declarações públicas que faz à filha, Maria Clara, nas redes sociais, desde que esta nasceu no passado dia 14 de novembro, deste ano.

"Maria Clara, a menina do papá. Não posso deixar de partilhar convosco a gratidão que tenho em ter a minha filhinha bem. Vejam como está linda. Amo-te com todas as minhas forças", escreveu na legenda de uma imagem onde mostra nitidamente o rosto da bebé.

Recorde-se que após o fim do namoro com Dina Key Paiva, não foi conhecido qualquer relacionamento ao ator.