Rodrigo Guedes de Carvalho tem sido um dos rostos da SIC cujo discurso mais tem marcado os portugueses em plena crise pandémica. Desde jovens que, não percebendo a dimensão do que o mundo está a viver, fazem festas temáticas, a idosos que não querem acatar as indicações de isolamento, todos têm merecido os seus ‘recados’.

Mas nos próximos dias o pivô não estará a trabalhar, na sequência da reorganização da informação da SIC para ter o menor número de pessoas possível na redação e evitar, assim, a propagação do novo coronavírus.

Instagram

Nas redes sociais, Rodrigo Guedes de Carvalho confessou que há um sentimento contraditório em relação aos dias de descanso que tem agora pela frente, depois de duas semanas intensas de trabalho. “Eu triste por não ir trabalhar nos próximos dias, gosto das frentes de batalha, é lá que pertenço. Eu contente a pensar no sofá, livros e filmes que tenho em falta. Cuidem-se. Até breve”, escreveu no Instagram, onde partilhou uma fotomontagem com as duas versões de si próprio, uma com cara triste e outra expectante.

