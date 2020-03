Stefania D'Alessandro

Com o surto do novo coronavírus são várias as celebridades que estão a recorrer às redes sociais para unir esforços e arrecadar fundos para ajudar a combater o vírus.

Chiara Ferragni e o marido, Fedez, são o casal de celebridades que se tem destacado, tudo porque em apenas 24 horas angariaram 3 milhões de euros. A influencer italiana e o companheiro decidiram lançar uma campanha para arrecadar fundos para ajudar no combate ao vírus e, tal como partilhou nas redes sociais, alcançaram o número extraordinário.

"Atingimos mais de três milhões de euros em 24 horas de 165 mil doações de 92 países diferentes. É o maior crowdfund já feito na Europa", pode ler-se na publicação onde aproveitou para agradecer a todos os que contribuíram.

