Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, dia 4, um alegado pirata informático roubou a conta de Instagram de Rúben Correia, amigo próximo de várias figuras públicas como Isabel Silva, Sofia Ribeiro, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira. O 'hacker' tomou controlo total e fez graves acusações ao produtor.

"O Rúben tenta enganar garotinhas ao usar a riqueza e dinheiro. Gravámos mensagens enviadas para meninas com conteúdo sexual, e enviaremos para as forças de segurança. Você quer fotos de conteúdo com nudez de meninas de 13 a 14 anos [...] Vai ser muito caro assediar essas garotas", terá escrito o pirata informático.

Com isto, Pedro Teixeira saiu em defesa do amigo e partilhou um longo texto nas redes sociais. "A verdade é que toda a evolução digital, cujos benefícios são óbvios, pode também ter um efeito perverso, na medida em que o eco do mal dizer, se sobrepõe sempre à procura e partilha da realidade dos factos. E é com este propósito que hoje vos falo e defendo publicamente o Rúben, numa tentativa de dar voz a quem, infelizmente, não a tem à mesma velocidade e com o mesmo impacto das manchetes sensacionalistas que já ecoam pela Internet", começou por dizer.



"Estou solidário contigo e com todos os que sofrem ou já sofreram de injustiças semelhantes", afirma o ator. Pedro deixa ainda um pedido ao produtor: "Ah! Ruben, não te esqueças que na segunda-feira tens que ir buscar a Maria à escola", referindo-se à filha, de 9 anos, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira.

Foram vários os famosos que reagiram à situação: "Mas anda tudo louco?", escreveu Bárbara Branco na publicação de Pedro, como pode ver abaixo. "Tudo um absurdo. Anda tudo doido. Força Rúben", comentou Sara Pratas. "Muito bem Pedro. Que pulhice", disse ainda Raquel Tavares.