Foi nas redes sociais que uma médica espanhola expôs uma alegada traição de João Félix. A relação com a namorada, Margarida Corceiro, parecia tremida, sobretudo depois de ter ocultado fotografias com o jogador no seu Instagram. Mas pouco depois, as fotografias voltaram a estar visíveis. Dias antes da polémica, o pai da atriz e modelo de 17 anos falou sobre a relação de ambos.

"Para mim, o namorado dela é como outro namorado qualquer que ela tivesse, e é assim que tenho de encarar”, começou por revelar à TV 7 Dias. "“Ela tem tomado as decisões por ela própria e as coisas têm corrido bem. Acabamos por deixá-la fazer as coisas que ela que ela quer”, explicou Paulo Corceiro, referindo que é a filha quem gere as viagens para ir ver o João Félix a Madrid.

“Nos últimos três anos, as coisas de mês para mês têm evoluído de tal maneira que vou acreditando cada vez mais nela. Acho que ela não tem limites", desenvolve sobre a carreira de Margarida Corceira.