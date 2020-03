Denis Doyle

Até à data apenas Hugo Aveiro se tinha manifestado sobre o estado de saúde da mãe, Dolores Aveiro, que foi internada no hospital após ter sofrido um AVC. No entanto, Cristiano Ronaldo também já quebrou o silêncio e partilhou as primeiras palavras sobre o assunto nas redes sociais.

"Obrigado por todas as mensagens de apoio à minha mãe. Ela está estável e a recuperar no hospital", escreveu CR7.

No Twitter, o jogador português agradeceu ainda à equipa médica que está a cuidar da mãe no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. "Por favor, pedimos que nos dêem alguma privacidade neste momento", rematou.