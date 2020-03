Reprodução Instagram, DR

Cristiano Ronaldo está a caminho do Funchal para visitar a mãe, Dolores Aveiro, internada de urgência na madrugada desta terça-feira, 3 de março, depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral Isquémico. De acordo com a imprensa local, já foi intervencionada e encontra-se agora “estável”, mas mantém-se em observação, uma vez que, como sempre acontece nestes casos, as próximas horas serão decisivas para perceber a extensão das lesões.

A chegada de Cristiano Ronaldo à Madeira está prevista para cerca das 16h30 e não é expectável que faça qualquer declaração. Até porque a família já pediu privacidade neste momento delicado. Segundo o JM Madeira, o clã Aveiro fez um pedido ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) para que se mantenha o sigilo sobre o estado de saúde de Dolores Aveiro, de forma a evitar que o caso assuma um mediatismo que influencie negativamente a recuperação da matriarca.

A estadia do internacional português na sua terra natal deverá ser muito curta, uma vez que está previsto o seu regresso a Milão já na manhã de quarta-feira, dia 4, para se juntar à equipa da Juventus para o próximo jogo a contar para a taça de Itália.