Dolores Aveiro sofreu na madrugada desta terça-feira, dia 3 de março, um AVC isquémico (obstrução da artéria, que impede passagem de oxigénio para as células cerebrais), conforme foi avançado pelo JM Madeira e, mais tarde, confirmado pela rádio 88.8 JM/FM.

Internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, a monarca do clã Aveiro recebeu a visita dos três filhos, Elma, Hugo e Cristiano Ronaldo, que chegou acompanhado de Georgina Rodriguez e do filho mais velho, Cristianinho.

Em breves declarações exclusivas à CMTV, Hugo Aveiro falou sobre o estado de saúde da mãe: “Está melhorzinha. Os médicos estão a tratar de tudo para ficar bem. Está tudo bem", disse o filho mais velho de Dolores. "Ter os filhos todos juntos é melhor", terminou.