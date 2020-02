Após a acusação de assédio por uma adolescente de 17 anos na cidade de Viamão, em Porto Alegre, um homem, condutor da Uber, tentou 'justificar' o seu ato devido às roupas e ao comportamento da jovem.

"Tenho a certeza que vocês tiveram acesso ao vídeo que ela [a adolescente] publicou a denegrir-me. Ela está a sorrir no banco, em posições que eu até não gostaria de citar aqui pois não posso provar. Afinal de contas, ela não se filmou nesse sentido", disse André Lopes Machado, de 43 anos, à imprensa.

"Ela estava com uns calções do tipo Anitta, com uma mini blusa, com as pernas abertas no banco e a chamar à atenção", continuou.