Pedro Fiuza

Anitta surpreendeu os fãs, esta quarta-feira, 23 de outubro, ao confirmar os boatos de que teria mais um irmão por parte do pai, Mauro Machado. O resultado do teste de ADN comprovou que Felipe Terra é meio-irmão da artista brasileira, fruto de um anterior relacionamento do progenitor da artista.

Através da ferramenta Instastories, Anitta esclareceu toda a história. “Eu fui atrás dele e o que aconteceu foi o seguinte: a mãe dele e meu pai perderam o contato. Ela viu o meu pai na televisão comigo há alguns anos, comentou com o meu novo irmão que ele era o nosso pai. Ele não nos procurou porque tinha medo que nós achássemos que só estava interessado no dinheiro", referiu.

A artista mostrou-se, ainda muito feliz com o resultado do teste de ADN e entusiasmada por já ser tia de uma menina, de oito anos. “O resultado saiu hoje, ele é realmente meu irmão, eu tenho uma sobrinha!”, completou.

Importa sublinhar que Anitta e o irmão, Renan Machado, são fruto do casamento de Mauro com Mirian Macedo. Por seu turno, Felipe é filho de Cleide Terra.