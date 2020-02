Esta sexta-feira, 14 de fevereiro assinala-se o Dia dos Namorados . Por isso, no dia em que se celebra o amor, Cristina Ferreira recebeu em sua ‘casa’ Maria João Abreu e o marido, João Soares. Juntos há cerca de 12 anos e casados há sete, a atriz e o músico recordaram o início do namoro, o casamento e falaram ainda do sonho da paternidade, que acabou por não se concretizar.

"Ao fim de um ano e meio de estarmos juntos, tentámos não aconteceu”, começou por confidenciar a atriz .“ Eu adoro crianças, adoro estar grávida e gostava de ter filho com o João. Na altura ele disse: 'É o que acontecer'. Nós somos felizes assim... e depois vieram os netos. [O João] tem experienciado a paternidade com os netos”, afirmou, referindo-se ao seus dois netos, fruto da anterior relação com José Raposo.

“Agora já não tenho pena, já passou. Estou feliz assim. Eu sou muito feliz com o João e agora até penso: 'Ainda bem que não tivemos [um filho]. Uma criança nesta idade é uma responsabilidade muito grande e com a nossa vida profissional neste momento e com alguns problemas de saúde que vão aparecendo. Com os netos é diferente. A responsabilidade não é total. Eles estão connosco, mas depois vão para os pais”, explicou.

Por fim, quando questionado por Cristina Ferreira se via nos netos de Maria João Abreu uma forma de colmatar o facto de não ter cumprido o desejo de ser pai, João Soares foi claro. “Eu não vejo como colmatar, é aceitar como é assim é assim e eu estou muito bem”, frisou.

Recorde-se que antes do enlace com o músico, Maria João Abreu foi casada com José Raposo durante 23 anos. Os dois atores têm dois netos e dois filhos em comum, Ricardo e Miguel. Em maio deste ano, José Raposo voltou a ser pai da pequena Lua, fruto do atual casamento com Sara Barradas.