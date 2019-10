Instagram

Maria João Abreu partilhou na sua página de Instagram uma fotografia muito ousada tirada durante o espetáculo Boudoir, agora em cena no Teatro do Bolhão, no Porto.

A atriz, de 55 anos, exibe a sua boa forma física em lingerie e tal como os outros atores e figurantes em palco chega a ficar totalmente nua.

Quem também participa nesta peça é Margarida Bakker, a filha mais velha de Alexandra Lencastre.

Boudoir é encenado por Martim Pedroso e inspira-se no universo do aristocrata e escritor francês Marquês de Sade.