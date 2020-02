1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Ao fim de 18 anos, Cláudio Ramos está de saída da SIC. A notícia apanhou de surpresa os telespectadores, gerando várias reações nas redes sociais, incluindo a Diogo Faria, namorado do apresentador.

Na sua página de Instagram, o ator partilhou uma mensagem enigmática, cheia de significado, mostrando-se orgulhoso pela nova conquista profissional do companheiro.

>> Em lágrimas, Cláudio Ramos despede-se da SIC e do 'Passadeira Vermelha': "Sofri muito nestes dias" <<

"Curiosamente, estas foram as duas últimas fotografias que aqui tirei", começou por escrever na legenda de duas fotografias em que se pode ver uma ave levantar voo.

"Foi um momento precioso, bonito e têm muito significado para mim. Na vida, é disto que se trata. Sonhar, acreditar, seguir o caminho, confiar e no momento certo abrir as asas e voar. Sempre, sem medos, apenas com a força determinada da vontade de se chegar", rematou.

Além do namorado, Cláudio Ramos conta o apoio da filha, Leonor, nesta nova fase da sua vida. O apresentador revelou nas redes sociais que recebeu uma mensagem especial da filha, na manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro, mostrando uma imagem da menina em bebé (ver aqui).