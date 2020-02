“Hoje todos fomos apanhados de surpresa. O nosso Cláudio vai partir para outros voos”. Foi assim que Liliana Campos iniciou o programa Passadeira Vermelha desta segunda-feira, 10 de fevereiro, referindo-se à saída de Cláudio Ramos da SIC.

O apresentador despediu-se da SIC no programa da SIC CARAS, deixando uma sentida mensagem de agradecimento à estação de Paço de Arcos e aos profissionais com quem trabalhou nos últimos 18 anos. “Estou na SIC todos os dias no ar desde o dia que a minha filha nasceu”, começou por referir.

“É muito importante que o telespectador perceba a única coisa: a minha saída daqui fez-se de forma altamente digna entre todas as partes. Não há zangas, não há bater de porta, não houve discussões de dinheiros […] Há uma decisão tomada e um diretor que aceita e entende, porque conhece o profissional que eu sou, porque é um homem da televisão. O Daniel é acima de tudo um homem da televisão. Percebe perfeitamente aquilo que eu pretendo fazer no meu futuro e não me fecha a porta”, continuou.

“Sofri muito nestes dias até ao dia em que pude tornar público. Foi uma decisão solitária”, admitiu, fazendo referência ao seu percurso no Passadeira Vermelha. “É um projeto que me deu muito prazer fazer. Tive a oportunidade de mostrar às pessoas que existe um Cláudio de outra maneira, que as pessoas não conheciam”, disse.

Cláudio não esqueceu ainda de mencionar Cristina Ferreira, com quem dividiu o pequeno ecrã no último ano n’ O Programa da Cristina. “A Cristina foi a melhor coisa que me aconteceu, dizia na brincadeira que era o meu Euromilhões. Ela conseguiu ir buscar um cláudio que eu não sabia que existia. Nós conseguimos, a brincar, uma coisa que eu sonhei a vida toda”, afirmou.

Por fim, Liliana Campos, Maria Botelho Moniz, Ana Marques e Hugo Mendes prestaram uma sentida ao homenagem ao apresentador, deixando-o em lágrimas, conforme pode ver no vídeo acima.