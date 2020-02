Instagram

Esta semana, Cláudio Ramos despediu-se da SIC para abraçar um novo projecto. Depois de uma extensa mensagem a Cristina Ferreira, partilhada nas redes sociais, e de um adeus em direto do programa Passadeira Vermelha, Cláudio agradeceu o apoio esta quarta-feira, dia 12 de fevereio, da filha Leonor.

O apresentador publicou uma fotografia da filha, na sua conta oficial do Instagram, e na legenda escreveu: "Esta é a Leonor. A minha filha Leonor. Aqui tinha poucos meses agora tem quase 16 anos e acordei hoje com a melhor mensagem que um pai pode receber de uma filha, numa altura de mudança como esta... Eu tenho um orgulho gigante nesta menina que será uma grande mulher! Obrigado. É por ela que todos os sonhos me valem a pena. Sonhar. Sonhar. E se preciso for, sonhar outra vez meu amor".