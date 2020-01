Harry How

Este domingo, dia 26 de janeiro, o mundo acordou com a notícia da morte da antiga estrela da NBA, Kobe Bryant. O antigo jogador da equipa dos Lakers e a filha, Gianna Maria Onore, de 13 anos, estiveram entre as vítimas mortais de um trágico acidente de helicóptero, em Calabasas, nos Estados Unidos.

Dois meses antes, nas redes sociais, o atleta partilhava uma imagem antiga com a mulher, Vanessa, com uma mensagem emotiva a propósito do dia em que se conheceram. "Neste dia, há 20 anos, conheci a minha melhor amiga, a minha rainha Vanessa Bryant" pode ler-se na descrição.

Kobe e Vanessa casaram-se em 2001. O casal teve quatro filhas: Natalia, de 17 anos, Gianna, de 13, Bianka, de 3, e Capri, com apenas sete meses.

