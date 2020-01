Instagram

“Os meus dois”, escreveu Inês Folque no Instagram, na legenda de uma fotografia do seu filho recém-nascido ao colo do pai, Gonçalo Ribeiro Telles.

A apresentadora de televisão foi mãe pela primeira vez no passado dia 10 de janeiro e está encantada com Tomás. Mas não é a única, porque os seus seguidores nas redes sociais também se mostram deliciados com o bebé. “Não aguento isto”, “Oh, que doçura”, “Que amor, Inês”, lê-se na caixa de comentários da publicação. Até Carolina Patrocínio, que se encontra na reta final da sua quarta gravidez deixou um elogio à colega de profissão. “Que sonho 🖤”, escreveu.

