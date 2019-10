Reprodução Instagram, DR

Inês Folque foi a mais recente entrevistada da rúbrica Cala-te Boca, da rádio Mega Hits. Entre várias questões colocadas por Maria Seixas Correia e Conguito, a apresentadora - que se prepara para ser mãe pela primeira vez - adiantou quais os nomes que estão em cima da mesa para o seu bebé.

Sem querer revelar se vem aí um menino ou uma menina, Inês Folque apresentou diversas hipóteses consoante o sexo do bebé. "Se for rapaz , as hipóteses que estão em cima da mesa são: Francisco como o avô, Gonçalo como o pai, João como o outro avô e como o bisavô ou Tomás como o trisavô", começou por contar, passando depois aos nomes de meninas. "Sofia como a avó, a tia e a bisavó, Maria como a tia ou Mercedes com a tia e a avó", referiu, acrescentando que este último nome está já excluído da lista.

Recorde-se que o bebé que irá nascer é fruto do casamento da apresentadora com Gonçalo Ribeiro Telles.

