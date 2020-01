Reprodução Instagram, DR

Já nasceu o primeiro filho de Inês Folque. A novidade foi dada pela apresentadora nas redes sociais, esta sexta-feira, 10 de janeiro, através de uma fotografia do pequeno Tomás.

"O dia mais feliz da nossa vida"

Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Inês com Gonçalo Ribeiro Telles. Os dois estão juntos há cerca de oito anos, três dos quais casados. Entretanto, a notícia da gravidez surgiu em julho de 2019. No seu blogue pessoal - Diz, Inês - a jovem anunciou a boa-nova e assumiu ter sofrido um aborto espontâneo, um mês antes de descobrir que estava novamente grávida (saber mais aqui).