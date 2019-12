Cinco meses depois do fim do namoro com o agricultor João Menezes, Tatiana Valério de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' revelou estar grávida. Esta segunda-feira, dia 23, a ex-participante do programa da SIC revelou o sexo do bebé.

"Vamos ter uma menina (...) adorei os vossos palpites e espero que se tenham divertido tanto quanto nós a fotografar esta gente", escreveu no Instagram, depois de ter mostrado várias fotografias dos seus animais com peças femininas.

À TV Mais, na altura do anúncio gravidez, a jovem preferiu não desvendar a identidade do pai da bebé. À revista adiantou que a gravidez não foi planeada.

Recorde-se que Tatiana e João Menezes terminaram o namoro em julho deste ano, com um anúncio feito nas redes sociais. A relação durou apenas mais quatro meses depois do fim das gravações do programa.