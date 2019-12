Com quatro filhos em casa, não há tempo para muitas pausas. Mas, desta vez, a agitação é uma por uma boa causa. Esta segunda -feira, dia 16, Georgina Rodríguez mostrou um momento de pura diversão em família na mansão de Cristiano Ronaldo.

"As minhas bebés querem os beijinhos do papá todos para elas..Sou uma mamã apaixonada por estes momentos", escreveu a modelo e namorada do craque português nas redes sociais. Na fotografias, que pode ver abaixo. Enquanto estão deitados no sofá, Cristianinho e Cristiano Ronaldo, são mimados por Alana Martina e Eva.

Katia Aveiro e Ivana Rodríguez, irmã de Georgina, comentaram as imagens da modelo espanhola.

