Instagram

Recém-chegada de Itália, onde passou alguns dias na companhia de Cristiano Ronaldo, dos netos Cristiano, Eva, Mateo e Alana, e de Georgina Rodríguez, Dolores Aveiro já trouxe na mala o presente de Natal oferecido pelo filho. "Agora, quando lá estive [em Turim] ele já me deu uma prenda, foi um cheque, mas não vou dizer o valor", contou a matriarca do clã Aveiro à revista Nova Gente. “O Ronaldo gosta e sente vaidade em oferecer, pois adora ver-nos felizes. Ele sempre foi assim", completou ainda.

Instagram

Contudo, o que Dolores espera com alguma ansiedade é mesmo a comemoração dos seus 65 anos no próximo dia 31 de dezembro. "Vou ter uma prenda que vai ser dada por todos e que vai ser surpresa, mas a maior vai ser a do Ronaldo, isso já eu sei. E ele disse-me que vou ficar contente, mas fico sempre", disse à referida publicação, antes de acrescentar: “Vai ser uma festa enorme na Madeira, com toda a família e amigos. São 50 pessoas, não quero mais, e é o Ronaldo que está a preparar tudo. Vai ser a surpresa".

Instagram

Recorde-se que, no ano passado, Cristiano Ronaldo foi duramente criticado por ter escolhido viajar com a namorada e um grupo de amigos para o Dubai, ao invés de se juntar à família na Madeira para comemorar o aniversário de Dolores.