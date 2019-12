Foi mãe pela segunda vez no primeiro dia do mês de dezembro e para assinalar a primeira semana de vida da bebé, Cláudia Vieira partilhou uma fotografia muito especial. Já em casa, depois de posar para os fotógrafos à saída da maternidade, a atriz da SIC mostrou uma imagem que reúne as duas filhas num momento carinhoso.

"Uma semana de Caetana no nosso mundo e que estejam sempre de mãos dadas: Maria e Caetana", legendou na imagem partilhada nas redes sociais. A atriz, que já tinha tinha mostrado imagens que mostravam as duas irmãs a dormirem profundamente ao lado uma da outra, está agora a descansar e desfrutar desta nova fase da maternidade ao lado do namorado, João Alves. Caetana é fruto da relação de Cláudia Vieira com o empresário e veio juntar-se a Maria, de nove anos, nascida da anterior relação da atriz com o ator e apresentador de televisão Pedro Teixeira. Este último também reagiu publicamente à chegada da filha da ex-companheira. Espreite aqui!

