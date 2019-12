À espera de segunda filha, Cláudia Vieira mostra-se expectante com sua gravidez, mas parece que a bebé pode nascer a qualquer momento. A atriz revelou que Caetana pode vir ao mundo bem mais cedo que o previsto. Este domingo, Cláudia Vieira partilhou imagens muito especiais que evidenciam a barriga de grávida.

De lingerie branca, a atriz surge bastante serena nas fotografias (ver abaixo) numa sessão fotográfica que mereceu o elogio dos fãs e do namorado, João Alves." Os primeiros sinais desta garota querer sair estão a surgir e nós cá te esperamos com muito amor e saúde", revelou nas redes sociais.

Recorde-se que Caetana é fruto do atual relacionamento da atriz com o empresário, João Alves. A menina vem juntar-se a Maria, de nove anos, fruto da anterior relação com Pedro Teixeira.

1 / 3 Reprodução Marisa Martins Fotografia, DR 2 / 3 Reprodução Marisa Martins Fotografia, DR 3 / 3 Reprodução Marisa Martins Fotografia, DR