1 / 9 Manuel Guerra 2 / 9 Manuel Guerra 3 / 9 Manuel Guerra 4 / 9 Manuel Guerra 5 / 9 Manuel Guerra 6 / 9 Manuel Guerra 7 / 9 Manuel Guerra 8 / 9 Manuel Guerra 9 / 9 Manuel Guerra

Seis dias depois do nascimento da segunda filha, Cláudia Vieira já saiu do hospital, em Lisboa. Este sábado, dia 7, a atriz da SIC e a bebé, que nasceu prematuramente, já tiveram alta e podem agora descansar em casa, na companhia do empresário e namorado de Cláudia Vieira, João Alves. Leia a mensagem da atriz, à saída da Maternidade do Hospital CUF Descobertas.

»» Cláudia Vieira mostra imagem ternurenta da bebé ao colo da filha mais velha

"Boa tarde a todos. Antes de mais agradeço a presença de cada um de vocês, toda a amabilidade e respeito durante esta fase tão especial da nossa vida. O dia de saída da maternidade é um dia muito especial, vamos para casa, partilho-o com vocês por respeito ao vosso trabalho e ao público que tanto nos acarinha. Num momento de exceção e sem abrir as portas da nossa casa partilhamos convosco um dos momentos mais importantes.

Estamos a viver uma felicidade extrema, numa bolha de amor que não consigo explicar. Era um grande sonho e não podíamos estar mais preenchidos com o nascimento da nossa Caetana. O dia 1 de dezembro nunca mais será igual. A nossa bebé nasceu às 35 semanas de cesariana, na CUF Descobertas às 16.17h, com 1,9kg.

Dizem que ter filhos é ter o coração fora do corpo e é tanto isso. Têm sido dias muito comoventes não só pela chegada da Caetana, que quis conhecer o mundo mais cedo, mas também por tanto carinho que temos recebido.

Estes dias em que estivemos na maternidade para a nossa bebé crescer, mais um pouco, foram de um apoio extraordinário por parte de toda a equipa de enfermagem e auxiliares do Hospital da CUF Descobertas. Agradeço do fundo do coração a todos e em especial à minha médica que me acompanha desde o nascimento da Maria e já faz parte da família.

Eu, o João e a Maria estamos a viver um dos momentos mais incríveis das nossas vidas com a nossa Caetana saudável, cheia de força e já mais crescida. Vamos para casa, prontos para festejar o Natal em família. Obrigada a todos e feliz natal.”

»» Eis as incríveis fotografias do parto da segunda filha de Cláudia Vieira