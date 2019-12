Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, dia 5 de dezembro, Jessica Athayde revelou nas redes sociais a capa uma capa de revista muito especial e que a deixou bastante orgulhosa. Razão: posou ao lado do filho, Oliver, de 6 meses. Mãe e filho são os protagonistas da mais recente edição da Vogue portuguesa.

"Estou tão feliz por terem escolhido esta fotografia. Fico babada a olhar para o meu filho, que durante a sessão portou-se como um modelo profissional. E eu sempre nervosa com o bem estar dele, com poucas horas dormidas da noite anterior e com a paciência de um equipa inteira", contou a atriz de 33 anos.

"Family affairs [título escolhido para a publicação] encaixa-nos que nem uma luva, nem todos vão perceber as nossas dinâmicas mas que carrego um bebe feliz às costas, e que é mesmo feliz, isso é. Espero que gostem da entrevista e do resto da produção lá dentro", explicou.

"Nunca irei conseguir fazer uma capa melhor do esta em toda a minha vida", concluiu. Recorde-se que Jessica fez uma produção para a revista de moda em setembro deste ano quando ainda estava grávida do filho, fruto da relação com o ex-namorado, Diogo Amaral.