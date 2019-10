Instagram

Nas primeiras semanas de vida de vida do pequeno Oliver, Jessica Athayde optou por não mostrar o rosto do bebé aos seus seguidores nas redes sociais, embora tenha partilhado fotografias desde o seu nascimento.

Contudo, desde que decidiu apresentar o filho ao mundo, a atriz publica com frequência imagens do menino, para gáudio dos seus fãs. No seu último post, Oliver divide o protagonismo com outro homem da vida de Jessica Athayde: o seu pai.

“Tinha publicado esta fotografia num story no sábado, mas gosto tanto desta fotografia que quero que fique registado no meu feed para sempre. O meu Pai desde que foi avô mudou muito, sem entrando em grandes detalhes posso dizer que o Oliver é o último de 6 netos, baba em cima do meu pai, bolsa, faz tudo aquilo de que se espera de um bebe pequeno e o meu pai fica derretido, brinca, faz caretas, dá-lhe abraços e mimos e tem paciência (até o Oli começar a chorar) 😂😂 homens! Realmente é verdade o que dizem, os nossos pais mudam muito quando se tornam avós, e para muito melhor! Fico de coração cheio. Love you daddy ❤️ Love you grandad 👨🏼‍🦳👶🏼 Mais alguém que tenha tido uma revelação destas? ❤️”, escreveu a atriz na legenda da imagem.

