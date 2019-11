Instagram

Diogo Amaral comemorou mais um ano de vida e a festa fez-se, essencialmente, na companhia da família, com especial destaque para os seus dois filhos, Mateus, de cinco anos, e Oliver, de cinco meses.

O ator assinalou a data com a publicação de uma fotografia dos dois rapazes no Instagram, onde escreveu: “38, por favor sejam simpáticos comigo!”.

Também Jessica Athayde fez questão de celebrar este dia com Diogo Amaral, apesar da relação de ambos ter terminado. Nas InstaStories, a atriz mostrou Oliver vestido a rigor – e aparentemente muito descontente com a roupa escolhida – para marcar presença no aniversário do pai e da bisavó.

