Há muito que Blaya lançou um livro de contos eróticos. Esta semana, a cantora posou em lingerie com o livro nas mãos e publicou as duas fotografias (ver abaixo) nas redes sociais. Os comentários que recebeu não agradaram à cantora, que se separou recentemente, que resolveu responder num longo texto.

"Em primeiro lugar … uma mulher quando se torna mãe não deixa de ser mulher… esta mãe continua a gostar de fazer exactamente as mesmas coisas que fazia antes… Eu não sei de onde tiraram a ideia de que quando somos mães devemos evitar mostrar o corpo… ou evitar de mostrar o corpo com sensualidade ou evitar mostrá-lo quantas vezes nós quisermos!”, começou por dizer no seu Instagram.

»» Ex-namorado de Blaya reage a polémicas relativas ao fim da relação com a cantora

Um dos comentários que a cantora recebeu sublinhava que as mulheres geram mais curiosidade quando se mostram vestidas, algo que Blaya não tolerou."Eu não quero criar curiosidade a ninguém. Eu sempre tirei fotos assim. Sempre tirei fotos de cuecas e soutien… Não há mal nenhum em mostrar o corpo e ser mãe… não há mal nenhum se uma mulher quiser mostrar as mamas ou o cu ou cara ou os braços ou as pernas quantas vezes ela quiser … se ela quer… quer”, reclamou.

A artista terminou o seu texto avisando que de futuro irá bloquear comentários perversos no seu Instagram.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR