A especulação de que estariam novamente juntos tinha já alguns meses, mas a gala da GQ Man of the Year, este sábado, em Lisboa, tirou todas as dúvidas. Oceana Basílio e José Fidalgo chegaram juntos e posaram lado a lado na black carpet do evento. No domingo, dia 1, ambos partilharam fotos dos dois nas redes sociais, mas foi a atriz da SIC que partilhou uma imagem do beijo entre os atores.

“Está tudo bem, graças a Deus. Estamos muito felizes”, disse o ator ao site do Fama Show, revelando ainda aos jornalistas presentes que o casal está a pensar juntar as famílias para o Natal. Oceana Basílio foi mais sucinta nas palavras, mas confirmou a notícia sem rodeios. Oceana Basílio e José Fidalgo namoraram até ao momento em que o ator partiu para o Brasil para protagonizar a novela Deus Salve o Rei. A atriz ainda viajou para o Rio de Janeiro em março de 2018, mas a relação não terá sobrevivido à distância.

Em agosto foram vistos num restaurante no Algarve e em outubro, também na mesma zona do país, numa discoteca. Espreite ainda todas as celebridades nacionais e internacionais que marcaram presença no evento aqui.

1 / 6 Reprodução SIC DIGITAL, DR 2 / 6 Tiago Caramujo 3 / 6 Tiago Caramujo 4 / 6 Tiago Caramujo 5 / 6 Tiago Caramujo 6 / 6 Tiago Caramujo