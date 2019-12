Daniel Oliveira foi um dos grandes vencedores da gala GQ Men Of The Year, realizada este sábado, dia 30 de novembro, em Lisboa.

O Diretor-Geral de Entretenimento do Grupo Impresa levou para casa o prémio de Homem do Ano na categoria de Comunicação, isto porque, segundo a publicação, o apresentador é um dos grandes responsáveis pela SIC voltar a ser líder de audiências.

“Se eu tive este ano fantástico acho que se deve ao facto de eu estar rodeado de amor. Desde logo a Andreia [Rodrigues], a Roma, a família e os amigos que permitem que isto faça muito mais sentido. A Andreia em particular que está mais linda do que nunca, mas neste, que foi particularmente exigente”, disse Daniel Oliveira durante o seu discurso.

Nas redes sociais, Daniel Oliveira agradeceu uma vez mais o prémio com algum sentido de humor à mistura. "Grato pelo troféu de Homem do Ano na Comunicação, pela GQ Portugal na cerimónia Men of the year 2019 (agradecimentos no próximo post porque a Alice daqui a nada acorda)" pode ler-se.

Além de continuar a apresentar e conduzir entrevistas reveladoras com o Alta Definição, Daniel Oliveira aprimorou a ficção nacional com novos ingredientes e um elenco talentoso e diversificado que representa todas as gerações, como é o caso de Golpe de Sorte.

Quem Quer Namorar com o Agricultor, Casados à Primeira, Vista Árvore dos Desejos são formatos que unem a experiência social à proximidade junto do público e que se tornaram líderes incontestáveis junto da alçada do Diretor-Geral de Entretenimento do Grupo Impresa.

Tiago Caramujo