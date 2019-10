Muito se tem escrito na imprensa nacional sobre uma suposta reconciliação de Oceana Basílio e José Fidalgo e o assunto mereceu atenção por parte de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos esta segunda-feira, 21 de outubro, n'O Programa da Cristina. Segundo o apresentador, os dois atores foram vistos aos beijos numa discoteca algarvia, no último fim de semana. Além de que nas redes sociais, ambos partilharam uma fotografia no mesmo local.

Recorde-se que Oceana Basílio e José Fidalgo namoraram pouco mais de um ano e a relação terá chegado ao fim no início de 2018, altura em que o ator se encontrava no Brasil a gravar a novela Deus Salve o Rei, da Globo. Entretanto, os rumores de reconciliação surgiram este verão.