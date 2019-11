Instagram

“Estes cães foram encontrados nos arredores de Santarém e estão sem família humana. Precisam de casa com alguma urgência.

O @veterinariosantarem oferece as despesas iniciais até à adopção. Enviar mensagem privada. Obrigado pela partilha”, escreveu João Manzarra no Instagram.

Não perca este sábado, dia 16, a Árvore dos Desejos, na SIC, após o Jornal da Noite!

Instagram