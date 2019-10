João Manzarra perdeu o pai no passado mês de fevereiro, na sequência de um cancro e, embora seja resguardado no que toca à sua vida pessoal, falou do assunto com muita serenidade no programa de Júlia Pinheiro, esta segunda-feira, 21 de outubro.

“O meu pai espalhava, sempre, muita paz e muito amor. Era uma pessoa com muita luz e eu não era o único o que via isso. Ter vivido com esta presença ao meu lado, foi, realmente, muito inspirador “, começou por contar, recordando o progenitor.

Devido à gravidade da doença, o apresentador acompanhou o pai nos seus últimos 11 de vida, no papel de cuidador, de confidente e de filho. “Eu mudei completamente a minha vida para viver com isto. Foi a missão da minha vida, acompanhar o meu pai e ser para ele. Não foi um momento nada martirizante. Foi um momento em que eu senti que estava a viver, realmente, aquilo que era para viver. Eu sentia-me muito bem por estar a fazer aquilo. Ou seja, de estar 100 por cento disponível , de lhe levar tudo o que era preciso, de ter mudado de cidade para estar mais perto dele. Trabalhei em equipa nesse momento. Com a minha madrasta, com o meu irmão, com o Carlos Rui, um dos melhores amigos dele. Todos juntos fizemos com que esta etapa fosse, acima de tudo, uma etapa de amor e as ligações que criámos ficam para sempre”, recordou, acrescentado que enfrentou a morte do pai com serenidade.

“Eu pensei: ‘Neste momento estou a sentir uma determinada dor. Eu só tive esta dor porque eu gosto muito dele e foi muito bom viver com ele e, de facto, aquilo que ele me ensinou e que transmitiu é um privilégio enorme’. Portanto eu aceito esta condição da pessoa ter que partir porque o que ele me deu de volta, foi, realmente, muito grande. É a maneira de encarar os factos e de tentar controlar um bocadinho a nossa mente para onde ela nos tenta levar […] Quem acabou por facilitar o processo foi o meu pai. O meu pai dizia muitas vezes: ‘Filho, eu estou aqui ao teu lado. Eu estou vivo. Vamos estar aqui os dois. Vamos ser os dois’”, rematou.

