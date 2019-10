A cinco dias de estrear um novo programa na SIC – Árvore dos Desejos (saber mais aqui) – João Manzarra esteve no programa de Júlia Pinheiro, na SIC. O apresentador falou sobre a infância, recordou o pai, que morreu em fevereiro deste ano (ver aqui), e ainda foi surpreendido por alguém muito especial: a mãe, Célia Bastos.

Mas as surpresas não se ficaram por aqui. João Manzarra foi brindado com a presença do seu pequeno primo Valentim, e do seu companheiro de quatro patas, o cão Maravilha.

Veja o momento no vídeo abaixo.