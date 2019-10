João Félix é um dos jogadores portugueses mais falados do momento. O jovem promessa está a deixar qualquer um rendido. E parece que as conquistas também se fazem no campo amoroso.

A modelo e atriz portuguesa Margarida Corceiro tem defendido o jogador publicamente em várias ocasiões, recorde aqui. E há rumores que os dois mantêm uma relação amorosa, desde que o jogador fazia parte da equipa principal do Benfica, veja aqui.

Em conversa com o FamaShow, durante a festa da YSL, em Lisboa, a atriz não oficializou a relação mas também não negou que o amor andava no ar. "Admiro muito o trabalho dele", confessou entre risos envergonhados. "Mas sou sportinguista", concluiu com humor.