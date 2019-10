1 / 4 Reprodução Instagram,DR 2 / 4 Reprodução Instagram,DR 3 / 4 Reprodução Instagram,DR 4 / 4 Reprodução Instagram,DR

A seleção portuguesa saiu derrotada do embate frente à Ucrânia, esta segunda-feira, 14 de outubro. Portugal perdeu por 2-1 frente à seleção ucraniana, não faltando críticas à prestação de João Félix, que entrou para o lugar de Gonçalo Guedes, após o intervalo da partida.

Face aos comentários menos positivos ao jogador do Atlético de Madrid nas redes sociais, Margarida Corceiro, namorada do futebolista, reagiu no Twitter, defendo o jovem. "Falam tanto, vão vocês fazer melhor", escreveu. Uma mensagem que, de imediato, valeu várias respostas por parte dos seus seguidores.



"Neste caso bastava fazer. Mas noites más toda a gente tem, resta saber lidar com elas e com as críticas que daí resultam" ou "a cena é que não fomos nós que fomos comprados por 126 milhões", foram alguns dos comentários. Entretanto, Margarida Corceiro apagou a publicação.

Recorde-se que o namoro dos dois jovens foi avançado pela Magg. A atriz começou o namorar com o jogador português quando ainda estava na equipa do Benfica. A também influenciadora vive em Santarém e João Félix reside em Madrid.