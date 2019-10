Instagram

Daniel Oliveira aproveitou o domingo para desfrutar da companhia da filha, Alice, que dentro de dias completa 17 meses. E um dos momentos do dia foi dedicada à leitura, como mostrou o apresentador do Alta Definição no seu Instagram, onde partilhou uma fotografia que está a encantar os seus seguidores, muitos deles famosos.

Entre os muitos comentários, está um do ator Diogo Amaral, que escreveu “Fotão”. “É tão bom, não é?”, questionou também a apresentadora de televisão Sílvia Alberto.