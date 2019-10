1 / 35 Manuel Guerra 2 / 35 Manuel Guerra 3 / 35 Manuel Guerra 4 / 35 Manuel Guerra 5 / 35 Manuel Guerra 6 / 35 Manuel Guerra 7 / 35 Manuel Guerra 8 / 35 Manuel Guerra 9 / 35 Manuel Guerra 10 / 35 Manuel Guerra 11 / 35 Manuel Guerra 12 / 35 Manuel Guerra 13 / 35 Manuel Guerra 14 / 35 Manuel Guerra 15 / 35 Manuel Guerra 16 / 35 Manuel Guerra 17 / 35 Manuel Guerra 18 / 35 Manuel Guerra 19 / 35 Manuel Guerra 20 / 35 Manuel Guerra 21 / 35 Manuel Guerra 22 / 35 Manuel Guerra 23 / 35 Manuel Guerra 24 / 35 Manuel Guerra 25 / 35 Manuel Guerra 26 / 35 Manuel Guerra 27 / 35 Manuel Guerra 28 / 35 Manuel Guerra 29 / 35 Manuel Guerra 30 / 35 Manuel Guerra 31 / 35 Manuel Guerra 32 / 35 Manuel Guerra 33 / 35 Manuel Guerra 34 / 35 Manuel Guerra 35 / 35 Manuel Guerra

Este sábado, dia 19, avós, pais, filhos e netos reuniram-se num almoço, na Quinta de S. Sebastião, em Arruda dos Vinhos, para celebrar a parceria entre a SIC e a SP Televisão.

Diogo Amaral, João Catarré, Bárbara Norton de Matos, Ruy de Carvalho, Andreia Rodrigues, Daniel Oliveira, Carlos Areia, João Baptista, Virgilio Castelo, Liliana Campos, Madalena Aragão, Renato Godinho, Francisco Pedro Pinto Balsemão, Patricia Candoso e Pedro Boucherie Mendes foram algumas das caras conhecidas que marcaram presença no encontro. Espreite a galeria!

Alguns vieram sozinhos, outros vieram com as respetivas famílias e até há quem trouxesse o melhor amigos do homem. Uma coisa em comum? Estavam todos rodeados de amigos. Apesar da chuva, animação não faltou: para os adultos houve uma prova de vinhos e as crianças fizeram pinturas faciais e montaram a cavalo. Os convidados ainda se divertiram ao som da banda 'Daddy Jack'.

"Mais próximos seremos mais fortes e mais fortes seremos capazes de fazer melhor", disse António Parente, Presidente do Conselho de Administração da SP Televisão, durante o discurso.