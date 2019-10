Instagram

Diogo Amaral sempre optou por nunca mostrar nas redes sociais o rosto do seu filho mais velho, Mateus, fruto da anterior relação com Vera Kolodzig. Contudo, isso não o impede de partilhar fotografias engraçadas com o menino de cinco anos, sempre com o cuidado de não deixar que se veja a cara, como aconteceu no seu último post, em que Mateus aparece a tapá-la com a mão.

O ator da SIC é também pai de Oliver, de quatro meses, nascido da relação entretanto terminada com a atriz Jessica Athayde, e ambos decidiram que partilhariam com os seus seguidores imagens em que se vêm as suas feições, como é o caso da fotografia que pode espreitar aqui!