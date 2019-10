Diogo Amaral derreteu os seus seguidores este sábado, dia 12 de outubro, com uma fotografia amorosa do filho Oliver.

Na imagem o bebé surge em grande plano e as feições do menino não foram indiferentes aos seguidores do ator que encheram a caixa de comentários com elogios.

"Que delícia", "Lindo! Olhar expressivo como a mãe", "Tão, tão Jessica!", "É muito lindo e parecido com a mãe", "É tão bonito", entre centenas de outros comentários.

A fotografia é das preferidas dos seguidores do ator uma vez que já conta com 38 mil gostos.