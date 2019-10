Diogo Amaral celebrou esta quarta-feira, dia 9 de outubro, o aniversário da mãe. Nas redes sociais, o ator assinalou a data com a publicação de uma fotografia antiga, a preto e branco, onde surge ao lado da mãe quando ainda era apenas um bebé.

"Esta miúda faz anos hoje! Parabéns Mãe ♥️ P.s O miúdo que está ao colo sou eu" pode ler-se na descrição da imagem partilahda no Instagram.

Na caixa de comentários, além dos habituais parabéns, foram muitos os fãs que apontaram as semelhanças entre o ator e o filho mais velho, Mateus. Apesar de Diogo Amaral nunca ter mostrado a cara do filho, que tem em comum com Vera Kolodzig, a verdade é que pelas fotografias publicadas pelo ator, existem algumas semelhanças nos traços entre pai e filho.