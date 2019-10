1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

A semana pode ser bastante agitada em casa de Rita Pereira e com a agenda bem preenchida, mas sempre que pode, ao fim de semana, a atriz parece não dispensar os momentos a dois com o filho, Lonô, de nove meses.

Este domingo, dia 13, Rita partilhou no Instagram uma fotografia onde surge só de toalha e com o menino ao colo e na legenda escreveu: "As nossas manhãs. O que se faz este domingo?".

Os fãs da atriz apressaram-se a elogiar a beleza do pequeno Lonô e a constatar que “está grande”.

Recorde-se que o bebé é fruto da relação de Rita Pereira com o DJ e produtor francês Guillaume Lalung.