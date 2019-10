Depois de ter partilhado com os seus seguidores o talento natural do filho para a dança (veja aqui), Rita Pereira publicou no Instagram um vídeo encantador de Lonô a tentar dar os seus primeiros passos com uns ténis novos.

“Primeiro ficou parado a olhar para eles, depois tentou tirá-los, quando o meti de pé, com os ténis bem assentes no chão, foi amor ao primeiro passo. 💚”, escreveu a atriz na legenda destas imagens que estão a ‘derreter’ os seus fãs.

Recorde-se que Lonô, de nove meses e meio, é fruto da relação de Rita Pereira com o DJ e produtor francês Guillaume Lalung.