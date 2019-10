Instagram

Rita Pereira foi ouvida pelo Tribunal de Matosinhos esta quarta-feira, 9 de outubro, no âmbito do processo em que a mãe de Angélico Vieira acusa Augusto Fernandes de burla, o dono do stand que emprestou o BMW com o qual o cantor viria a sofrer um despiste fatal na A1, em junho de 2011.

De acordo com o Correio da Manhã, a atriz deu o seu testemunho por videoconferência e confirmou a versão da mãe do cantor. De referir que Filomena Vieira acusa Augusto Fernandes de burla por, alegadamente, ter falsificado a assinatura do filho em documentos que comprovam que os dois automóveis que este lhe deixou serviam para trocar pelo tal BMW. Tal como a mãe do ex-D’Zrt, Rita Pereira defendeu que esse veículo era apenas emprestado e que não servia de troca para os outros dois.

O jornal revela ainda que Ministério Público já pediu a condenação do empresário e que a decisão do tribunal será conhecida a 29 de outubro.

Rita Pereira e Angélico Vieira namoraram entre 2004 e 2009.